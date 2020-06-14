С бородой и бритыми висками: 46-летний Сташевский согласился на съемки в шоу Галкина

Еще в январе Владислав Сташевский отпраздновал свое 46-летие. Экс-подопечный ныне покойного музыкального продюсера Юрия Айзеншписа крайне редко дает интервью и практически не появляется на публике.

В 90-е годы певец исполнял такие композиции, как «Любовь здесь больше не живет», «Глаза чайного цвета», «Не верь мне, милая», «Вечерочки-вечерки». Однако со временем сольная карьера артиста сошла на нет. А его хиты стали все реже крутить на радио. То же самое произошло и с концертной деятельностью некогда популярного поп-исполнителя.

Сейчас Влад — редкий гость на светских раутах. Он сторонится публичности и практически не общается с прессой. Но, несмотря на это, Сташевский все-таки согласился сняться в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. За последние годы артист успел сменить имидж. Артист отказался от привычной прически, сбрив виски на молодежный лад. Ко всему прочему, певец отпустил бороду.

В интервью с Максимом Галкиным артист признался, что в возрасте четырнадцати лет он впервые прыгнул с парашютом. Правда, со временем Сташевский оставил этот спорт, объясняя это тем, что встретил свою вторую половинку.

«В моей жизни появилась большая любовь!» — уточнил Влад.

Напомним, что поп-исполнитель до 2002 года состоял в браке с девушкой по имени Ольга. Она подарила ему первенца — сын Даниила. Вторая супруга Ирина Мигуля родила от Сташевского сына Тимофея. В свои 12 лет мальчик, как и его отец, увлекается карате.