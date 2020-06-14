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Звездный гость

С бородой и бритыми висками: 46-летний Сташевский согласился на съемки в шоу Галкина

Некогда популярный певец крайне редко дает интервью и практически не появляется на публике.

С бородой и бритыми висками: 46-летний Сташевский согласился на съемки в шоу Галкина
Влад Сташевский (Фото: Globallookpress.com)

Еще в январе Владислав Сташевский отпраздновал свое 46-летие. Экс-подопечный ныне покойного музыкального продюсера Юрия Айзеншписа крайне редко дает интервью и практически не появляется на публике.

В 90-е годы певец исполнял такие композиции, как «Любовь здесь больше не живет», «Глаза чайного цвета», «Не верь мне, милая», «Вечерочки-вечерки». Однако со временем  сольная карьера артиста сошла на нет. А его хиты стали все реже крутить на радио. То же самое произошло и с концертной деятельностью некогда популярного поп-исполнителя.

Сейчас Влад — редкий гость на светских раутах. Он сторонится публичности и практически не общается с прессой. Но, несмотря на это, Сташевский все-таки согласился сняться в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. За последние годы артист успел сменить имидж. Артист отказался от привычной прически, сбрив виски на молодежный лад. Ко всему прочему, певец отпустил бороду.

Певец Влад Сташевский
Влад Сташевский появился на съемках ток-шоу «Сегодня вечером». Фото: Первый канал

В интервью с Максимом Галкиным артист признался, что в возрасте четырнадцати лет он впервые прыгнул с парашютом. Правда, со временем Сташевский оставил этот спорт, объясняя это тем, что встретил свою вторую половинку.

«В моей жизни появилась большая любовь!» — уточнил Влад.

Напомним, что поп-исполнитель до 2002 года состоял в браке с девушкой по имени Ольга. Она подарила ему первенца — сын Даниила. Вторая супруга Ирина Мигуля родила от Сташевского сына Тимофея. В свои 12 лет мальчик, как и его отец, увлекается карате.

«Я в строю!» — заверил Влад, говоря о том, что он и сейчас не прерывает своих тренировок при полной амуниции, включающей накладки и защитные капы.

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