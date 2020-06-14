«Девочка – чудо»: Подкаминская устроила фотосессию с дочкой, одевшись с ней в одном стиле

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская обнародовала редкие кадры с подросшей дочкой от первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым. Полине уже 10 лет, и она стала настоящей красавицей.

Актриса устроила с наследницей настоящую фотосессию, примерив наряды в одном стиле: на родственницах оказались джинсы скинни и уютные свитера крупной вязки нежных оттенков. Динамичный образ завершили стильные разноцветные кроссовки.

«У красивых женщин – красивые дети», «Красивые девочки», «У доченьки обаятельная энергетика, очень красивая», «Нереально красивые, «Девочка – просто чудо. Такая же красавица, как и мама», — прокомментировали снимки фолловеры звезды.

Отметим, что у 41-летней артистки есть еще двое детей от второго супруга Дениса Гущина. Это дочь Ева, которой в августе исполнится 3 годика, и сын Саша, ему всего 4 месяца.