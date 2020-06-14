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Звездный гость

«А талия какая тонкая!»: Пелагея вслед за Еленой Степаненко похорошела после развода

Недавно певица приняла участие в концерте «Мы вместе».

«А талия какая тонкая!»: Пелагея вслед за Еленой Степаненко похорошела после развода
Пелагея с мужем. Фото Global look press.

Как бы ни грустили женщины из-за разводов, есть у этого неприятного процесса один плюс – после болезненного расставания многие из них неожиданно расцветают.

Взять хотя бы Лолиту Милявскую, которая недавно удивила своих поклонников невероятно стройной фигурой в мини-платье. Или Елену Степаненко, звезда стала выглядеть после развода с Петросяном моложе лет на 20.

А недавно публика смогла оценить посвежевший вид певицы Пелагеи, которая в конце прошлого года объявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка приехала на праздник «Мы вместе» в небесно-голубом костюме и белоснежном топе. В этом наряде стало особенно заметно, как певица похудела и похорошела за последние месяцы.

«Отпад всего», «Боже, просто невероятная», «Развод, кажется, пошел на пользу», «А талия какая тонкая!», «Невероятная! Чудесная! Стройная, как тростинка!» — восхитились фолловеры.

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