«Бойкая, красивая. Есть в кого!»: младшая дочь Распутиной становится истинной фотомоделью

Младшая дочь Маши Распутиной растет настоящей красавицей. 19-летняя Маша появилась в браке певицы с продюсером Виктором Захаровым. Когда девушка окончила школу, она решила пренебречь звездными генами и выбрала карьеру журналиста. Сейчас наследница Распутиной заканчивает уже второй курс МГИМО на факультете «связи с общественностью», чем вызывает немало гордости у мамы с папой.

В разговоре с «Комсомольской правдой» Виктор рассказал, что полностью доволен своей наследницей. По его убеждениям, супруга правильно воспитала дочь, и это дало соответствующие плоды.

«Девочка у нас бойкая, красивая! Есть, в кого», — подметил он.

В красоте Маше действительно не занимать. Длинные ноги, точеная талия, высокий рост, тонкие черты лица – все это способствует обильному интересу к девушке со стороны молодых людей. Впрочем, если у студентки молодой человек все же есть, то афишировать отношения Захарова не спешит, предпочитая размещать в личном микроблоге одиночные кадры.

Отметим, что и у самой Распутиной личная жизнь сложилась не сразу. Первый брак с продюсером Владимиром Ермаковым закончился провалом, а в 2017 году мужчина и вовсе ушел из жизни. Помириться со старшей наследницей Лидией Марии удалось только после кончины музыкального эксперта.