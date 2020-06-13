«Каждый день что-то новое»: Марина Кравец поделилась первым фото с дочерью

Единственная женщина-резидент Comedy Club Марина Кравец поделилась первым фото с дочерью. Напомним, в семье юмористки и продюсера Аркадия Водахова девочка появилась в начале апреля. Тогда Кравец рассказывала, что малышка родилась на свет немного раньше положенного срока. Ребенка счастливые супруги назвали Вероникой, после чего вынуждены были выслушать немало шуток от коллег по Comedy.

После долгого затишья Кравец вышла на связь с аудиторией и рассказала, что все эти 2,5 месяца наслаждалась новым статусом. Дочь помогла Марине практически безболезненно пережить период самоизоляции, а позже сделала маму и папу бесконечно счастливыми.

«Мы с Аркадием до сих пор не можем поверить, что нашей маленькой-большой Радости по имени Вероника уже почти 2,5 месяца! Кажется, еще вчера я ходила с животом, и вот, у нас замечательный маленький человек-девочка, с которой карантин прошел практически незаметно. Каждый день что-то новое: звуки, взгляды, мимика, навыки! Это невероятно круто! Похоже, это и есть счастье», — откровенно поведала она.

Поделилась Кравец и снимком с выписки. Фотография стала первой, на которой вся семья появилась в полном составе. Мероприятие прошло тихо: счастливый Водахов преподнес жене лаконичный букет, а затем поспешил взять наследницу на руки. Внимательные подписчики заметили – на радостях мужчина даже забыл снять бахилы. «Но это не беда! Растите здоровенькие», — желают фолловеры паре.