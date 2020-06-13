«Начал ходить»: Ким Кардашян в лосинах со змеиным принтом предстала на фото с годовалым сыном

Ким Кардашян знаменита на весь мир благодаря американскому реалити-шоу о ее семье, а также своей нестандартной фигуре. Более того, она счастлива в браке с Канье Уэстом. На девушку подписано 175 миллионов человек в Instagram. И это является рекордом соцсети. Кажется, что каждый ее шаг становится достоянием общественности, но модель умело прячет родных от камер. У нее с супругом подрастают четверо детей: шестилетняя дочь Норт, четырехлетний сын Сейнт, а также двухлетняя дочь Чикаго и годовалый сын Псалм. Последних двух наследников для пары выносила суррогатная мать.

Своих детей Ким показывает редко. Лишь старшая дочка обычно с ней выходит в свет. Год назад девушка выбралась с детьми в Армению, где тайно их крестила. Последние месяцы звезда не покидает свой дом. она ждет окончания карантина в США. Зато она поделилась редкими фото с наследниками. Сначала она показала всех своих отпрысков в домашней обстановке.

Потом Кардашян сама попозировала с младшим сыном. Она предстала в лосинах со змеиным принтом и бежевом лонгсливе. На руках она держала подросшего мальчика.

«Моя малыш Псалм — самый чудесный! И он только что начал ходить», — поделилась радостью Ким.

Поклонники были так рады простым семейным кадрам. Многие отметили, что малыш похож на маму. «Он такой милый», «Кажется он будет ребенком дольше других», «Он так смотрит, как Канье», «Какой уже большой», «Само очарование», «Безумно красивый пупс», — прокомментировали пост подписчики.