«Мы счастливы!»: Ольга Рапунцель в ярком платье на запах предстала на выписке из роддома

Ольга Рапунцель давно полюбилась зрителям телепроекта «Дом-2». В свое время девушка стала знаменита и привела на шоу свою сестру Алену. Теперь за из личной жизнью наблюдает вся страна. Ольга уже не первый год счастлива в браке с Димой Дмитриенко. У них подрастает дочка Василила, а в конце прошлого года девушка объявила о второй беременности. Влюбленные сначала думали отправится за границу, чтобы их ребенок родился там, но в итоге предпочли одну из столичных клиник.

Рапунцель не боится публичности, поэтому ее роды едва не прошли в прямом эфире. В Сеть постоянно попадали кадры, на которых она готовилась к появлению ребенка. Дмитрий не отходил от жены и принял участие в процессе. Вечером 10 июня на свет появилась их вторая дочка. Имя крохи родители пока скрывают. Рапунцель не скрывала радости и принимала поздравления. Многие удивились тому, что девочка родилась с копной волос.

Уже спустя три дня девушку с ребенком выписали из роддома ЦКБ управления делами Президента РФ. Дмитриенко устроил праздник в честь своего жены и наследницы. На фото Ольга предстала в розовом платье на запах. Она заплела свою фирменную косу. Супруг украсил холл воздушными шариками и вручил возлюбленной букет.

«Пусть наша дочурка растёт здоровой и крепкой, бойкой и веселой, смелой и талантливой. Спасибо тебе, дорогая, за уют в нашем доме, за лад в нашей семье, за наше счастье, за нашу дочь! Я безумно люблю вас обоих и желаю тебе, моя милая, скорейшего восстановления. Пусть нам удастся справиться с любыми проблемами, пусть у нас всегда хватает сил и возможностей, чтобы подарить нашей девочке сказочную жизнь. Теперь счастья в доме, в два раза больше. Могу сказать одно — Мы счастливы! Безмерно! Нескончаемо!» — написал Дмитриенко.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама и снова поздравили пару. Многим интересно узнать, как они назвали дочку.