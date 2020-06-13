«Скажи мне, кто твой друг»: Асмус устроила чаепитие с овцой

В период самоизоляции звезда фильма «Текст» Кристина Асмус не унывала. Знаменитость развлекала себя и поднимала настроение поклонникам разными активностями в своем Instagram. Например, она затеяла танцевальный конкурс, и показала, каких ждет работ. Победителей было десять человек – это пользователи соцсети, выполнившие необходимые условия. Причем, сама актриса станцевала довольно комично, чем повеселила свою многомиллионную интернет-аудиторию.

На этот раз супруга Гарика Харламова снова насмешила. Звезда сняла ролик, в котором приняла участие… овечка! Асмус начала довольно серьезно:

«Ко мне приехала подруга, вот мы с ней на кухне пьем чай, болтаем. И у нас возник такой спор. Инга считает, что все мужики — бараны, а я с этим категорически не согласна, говорю: «Не обобщай!». Инга, что скажешь?» — обратилась Асмус к «собеседнице» и навела камеру на овечку.

«Скажи мне, кто твой друг», — подписала под видео Асмус. Подписчики оценили шутку своей любимицы. Многие решили подыграть актрисе и в том же духе стали комментировать видео:

«Ингу можно понять она же блондинка», «Ингу тоже понять можно, просто еще не встретился ей настоящий мужик», «Инга по-своему права», «Хорошая подружка», «Я думаю, что ты просто бомбезно смешная!!», «Да сама она овца» — написали в комментариях.