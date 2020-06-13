«С днем рождения, родная»: Тарасов показал не по годам молодую маму

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов показал не по годам молодую маму. 13 июня родительница футболиста Ольга Александровна отмечает день рождения. Поздравить родственницу лично в этот раз у Тарасова не получилось – сейчас спортсмен находится в Татарстане, где «готовит почву» для переезда любимой супруги Анастасии и двоих дочерей – Мии и Евы. Впрочем, это не помешало футболисту сказать теплые слова родительнице через Instagram.

В личном профиле Дмитрий поделился архивными снимками, на которых он позирует с любимой мамой. Так, один из кадров вызвал наибольшее умиление: на нем заводная бабушка с особым трепетом нянчится со своими внучками. Сильнее же всего в приятном смысле слова удивляет внешний вид женщины: выглядит Ольга очень молодо за счет короткой стрижки и модного блонда.

«С днем рождения, родная мама! Здоровья тебе и всего самого наилучшего», — пожелал любящий сын.

Присоединилась к поздравлениям и сама Костенко. Модель разместила совместный снимок со свекровью с одного из семейных праздников.

«С днем рождения, мамуль! Самое главное – это здоровье, а все остальное будет и есть!», — высказалась она.