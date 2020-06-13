«Какая длинноволосая!»: муж Ольги Рапунцель поделился снимком новорожденной дочки

Звезда «Дома-2» Дмитрий Дмитриенко принял участие в партнерских родах. Недавно он стал отцом во второй раз.

Ольга Рапунцель является одной из самых «стареньких» участниц шоу «Дом-2». Девушка там встретила свою любовь Дмитрия Дмитриенко, вышла за него замуж и стала мамой. Влюбленные воспитывают дочку Василису. А в конце прошлого года стало известно, что у них в семье скоро произойдет пополнение — Рапунцель объявила о беременности. Когда срок уже был большой, пара оказалась на Сейшелах. Из-за карантина они боялись, что не успеют вернуться в Москву, но вовремя успели совершить перелет.

10 июня чуть ли не в прямом эфире Ольга родила второго ребенка. Кадры из роддома облетели Сеть. Дмитриенко принял участие в партнерских родах и не отходил от супруги во время всего процесса деторождения. Пока пара принимает поздравления. Девушка находится к роддоме вместе с ребенком и ждет выписки. Имя еще одной дочери супруги пока хранят в тайне. Накануне Дмитрий навестил жену и поделился новым фото с новорожденной наследницей.

В кадре он сидит в кресле и держит на руках девочку, укутанную в яркий костюм. Многих поразило, что у крохи, которой несколько дней от роду, на голове копна волос, как у отца.

«Я долго представлял, какой ты будешь, дочка. Но то, что ты окажешься такой красавицей — я точно не ожидал! Родная, я знаю, что у тебя всё будет ещё лучше, чем у меня. Я уже готов за это бороться», — написал муж Рапунцель.

«Боже мой наша сладкая малышка! Василиска скоро увидит свою сестричку», — отметила молодая мама. А поклонники одарили супругов комплиментами. «Красота. Мужчина, держащий своего дитя, это самое большое счастье», «Какая прическа!», «Ничего себе какая длинноволосая», «Волосиками в маму конечно», «Какая длинноволосая!», «Вот это шевелюра у малышки», — прокомментировали пост подписчики.