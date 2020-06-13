«Вам очень идет»: Дарья Мельникова внезапно сменила имидж

28-летняя актриса Дарья Мельникова внезапно сменила имидж. Вот уже не первый год супруга Артура Смольянинова и мама двоих детей предпочитает короткую стрижку – подобная укладка стала своеобразной фишкой Мельниковой, четко вписывающейся в ее характер. Год назад Дарья шокировала общественность, побрившись практически налысо. С тех пор возвращаться к каре артистка не планирует.

В субботу же, 13 июня, Мельникова поделилась снимком, на котором появилась в новом образе. Дарья сделала селфи, чтобы похвастаться длинными русыми косами, которые при детальном рассмотрении вряд ли отличишь от родных волос артистки. Акцентировать внимание на прическе Мельникова, впрочем не стала.

«У меня кулон новый», — написала она.

В комментариях, тем временем, начали гадать, идет ли речь о парике или о наращивании. Практически все сошлись во мнении, что с длинными волосами Дарья выглядит еще милее, чем с короткими. «Как вам идет коса!», «Это парик? Старое фото? Вы не подстригались на карантине? Теряюсь в догадках», «Совсем девочка-девочка», «Даша, вам очень идет», «А волосы то!», «Такая милая с косичками», — похвалили Мельникову фолловеры.