«Не промахнулся я с женой»: невестка Орбакайте предстала топлес в саду возле особняка Пугачевой

Алена Краснова уже три года живет в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Влюбленные в свое время устроили роскошную свадьбу, на которой собрались звездные родственники жениха, включая Аллу Пугачеву. Певица, к слову, даже подарила молодой паре квартиру в центре Москвы. Но карантин влюбленные провели на бывшей даче Примадонны, на реке Истра в деревне Малые бережки. В просторном особняке после снятия самоизоляции пара веселится с друзьями.

больше по теме Невестка Орбакайте в джинсах с высокой талией и кроп-топе прогулялась в центре Москвы Алена Краснова насладилась теплой погодой в компании подруг.

Краснова два месяца скучала по съемкам. Она является моделью и фотографом, поэтому умеет правильно показывать себя в кадре. С наступлением лета невестка Орбакайте успела блеснуть в стильных нарядах, побывать в гостях у отца мужа, а накануне она позагорала с подругами в бассейне. Алена также успела попозировать перед свой подругой фотографом Настей Фед. Ей удалось сделать очень красивые и эффектные кадры с женой Никиты, которая позировала полуобнаженной.

Краснова предстала топлес. Интимные места она прикрывала широкополой шляпой. На ее шеей игриво поблескивало колье. Супруга Преснякова-младшего показала красивое загорелое тело во всей красе на фоне сада у особняка.

«Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдешь ради искусства, тем более, когда на весах − 6 кг за время карантина», — похвасталась Алена.

«Единственный похудевший человек на карантине», — пошутила фотограф. Оценил кадры и внук Пугачевой: «Фух… не промахнулся я с женой конечно». А поклонники одарили девушку комплиментами. «Это лучшая серия в цветущих садах из всех, что я видела», «Сказочно красивая ты и фото безупречны!», «Алена, вот действительно, ты обалденная красотка», — прокомментировали пост подписчики.