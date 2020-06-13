«Такая женщина всегда права»: 67-летняя Понаровская продемонстрировала утонченный вкус в одежде на новом фото

67-летняя Ирина Понаровская продемонстрировала утонченный вкус в одежде на новом фото. Заслуженная артистка России поспешила присоединиться к поздравлениям с минувшим Днем России и поделилась кадром с торжественного вечера. В объективе исполнительница предстала в шифоновом платье, которое за счет толстых лямок кокетливо оголяет тонкое плечо исполнительницы. Свободный греческий крой визуально добавляет Ирине роста. Обращает на себя внимание и огромный черный цветок, который из-за ракурса кажется едва ли не больше головы артистки.

Не могла не поздравить публику исполнительница с праздником.

«С Днем России! Как проходит ваша жизнь после самоизоляции?», — задалась вопросом она.

Еще во время появления Понаровской у Урганта зрители телепрограммы подметили – Ирина имеет врожденное чувство стиля и вкуса. Недавним фото артистка сей факт лишь подтвердила, поскольку многие остались от платья в восторге. «В нем вы выглядите моложе привычного», «Стильная, красивая, любимая», «Такая женщина всегда права», «Для меня вы- икона стиля», «Ирина, вы-вне времени», «Ну что это за нимфа!», «Знойная женщина, мечта поэта. Ильф и Петров, между прочим», — расхвалили пользователи Сети Понаровскую на все лады.