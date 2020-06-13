«Младший вылитый дедушка»: дочь Юдашкина засветилась в мини-бикини на китайском пляже с детьми

Галина проводит время в Гонконге. Накануне она поделилась снимками с отдыха.

Валентин Юдашкин даже на карантине не позволял себе расслабиться. Он работал над новой коллекцией, создавая эскизы будущих шедевров. Его жена Марина с удовольствием нянчилась с внуками. Весной у них гостила дочка Галина со своими сыновьями Анатолием и Аркадием. Мальчикам пришлось отметить дни рождения в самоизоляции, но, в силу юного возраста, они не особо и расстроились. Дети получили подарки и торт, который им испекла бабушка.

Но при первой возможности дочка Юдашкина уехала в Гонконг, где работала в прошлом году и где остался ее ждать муж Петр Максаков. Девушке было тяжело в разлуке с любимым, но в мае они воссоединились. Правда два месяца Галина с детьми не покидала квартиру в высотном здании, соблюдая карантин. Теперь она наслаждается теплой погодой. На днях наследница модельера посетила светскую вечеринку. А очередной день провела с наследниками на пляже.

В Сети она поделилась снимками, на которых позировала на китайском побережье. Дочка Юдашкина предстала в розовом мини-бикини, блеснув аппетитными формами. А вот сыновей она запечатлела, когда они ели фрукты в ярких шортах.

«Говорю им улыбнитесь мне, ну-ну», — написала Галина.

«Любимые!!!» — отреагировал на кадры Валентин Юдашкин.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие оценили фигуру молодой мамы, а другие одарили комплиментами ее наследников. «Галина, выглядите великолепно! Парни красавцы», «Малыши красавчики!А Мамочка-королева!», «Ой, ну маленький вылитый дедушка Валентин, прелесть какая», «Ой, а что за „девочка“ такая красивая сидит с Анатолькой!», «Галечка, какие вы клевые и солнечные», «Какой красивый купальник», — прокомментировали пост подписчики.