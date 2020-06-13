«Сногсшибательная»: Асмус подчеркнула длинные ноги юбкой-мини и босоножками на шпильке

Эффектный образ завершил топ с вырезом на спине и высокая прическа.

Популярная актриса, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус завершила самоизоляцию и накануне поспешила на первую репетицию в родной «Театр им.Ермоловой». Звезда так торопилась поскорее выйти в свет, что пришла самой первой из труппы – на полтора часа раньше.

Но сказать, что Асмус скучала на самоизоляции, сложно – девушка приняла участие в скринлайф-сериале «Бееезумие», посвятила время своей семье – она воспитывает шестилетнюю дочь Настю в браке с Гариком Харламовым, — а также регулярно общалась с поклонниками в Instagram, радуя их активностями и своими снимками.

В этот раз красавица актриса поделилась эффектным снимком, на котором продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги. Подчеркнуть их ей помогли жаккардовая мини-юбка и босоножки на высоком каблуке.

Завершил яркий look топ на тонких бретелях с V-образным вырезом на спине и высокая прическа. Столь обязывающий аутфит Асмус дополнила ярким макияжем. Поклонники оказались сражены наповал своей любимицей.

«Ты супер», «Слов нет, какая красотка», «Крутая », «Красотка!!!», «Сногсшибательная, а look просто огонь и как всегда», «Ух ты е-мое», «Красива как струна», «Офигенная» — написали фолловеры.

Кристина Асмус часто позирует в ультрамодных нарядах на радость поклонникам и вдохновляет модниц на эксперименты. Например, недавно она вышла на прогулку в жакете и мини-шортах с высокими сапогами с ультрамодным в этом сезоне стеганым голенищем.