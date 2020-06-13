«Выносил кольца Паша»: младшая сестра Воли поделилась редким фото с собственной свадьбы

Не так давно Ольга вместе с супругом отмечали 12 годовщину со дня женитьбы.

Младшая сестра резидента Comedy Club Павла Воли Ольга поделилась редким фото с собственной свадьбы. Не так давно девушка вместе с супругом Аланом отметили 12 годовщину свадьбы. Павел практически никогда не афишировал существование ближайшей родственницы. Лишь однажды отец двоих детей поделился в Instagram совместным фото с Ольгой – тогда поклонники поспешили отметить, как сильно похожи брат и сестра. Сейчас девушка работает вместе с Волей – она является личным гримером брата и остальной команды шоу.

Не так давно в семье Ольги отмечали годовщину свадьбы. Снимком с того памятного дня она поспешила поделиться в профиле в Instagram. В кадре узнать девушку достаточно затруднительно – в тот важный день Воля была глубокой брюнеткой, сейчас же гример предпочитает более светлый оттенок волос. Мужа Ольга предпочла нарядить в золотой костюм, который отливал всеми цветами радуги.

«Раритетное фото! Выносил кольца Паша, наш регистратор — Наталья Медведева. Это было незабываемо!!!», — подметила она.

Подруги Ольги признались – они и представить не могли, что с момента, когда Павел отдал сестренку замуж, прошло так много времени. «Оля, уже 12 лет прошло?! Обалдеть! У вас была замечательная свадьба! И ты вышла к жениху и гостям под самую романтичную песню Синатры «Stranger in the night», «Было душевно», «С годовщиной! Свадьба сказочная», «Живите долго и счастливо! В гармонии и любви», — высказались они.