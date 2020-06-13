«Русские никому в Голливуде не нужны»: актер Сергей Бадюк озвучил главную проблему отечественных актеров

Актер, телеведущий, мастер боевых искусств Сергей Бадюк озвучил главную проблему отечественных актеров. Спортсмен стал одним из немногих представителей российской культуры, которому удалось закрепиться в масштабной зарубежной киноиндустрии. Бадюку довелось поработать с некоторыми членами команды самого Сильвестра Сталлоне.

Порталу Teleprogramma.pro Бадюк рассказал, что при подготовке к боевику «Найти и уничтожить» (выйдет 19 июня на онлайн-платформах) к камере его готовила гример Сильвестра. Сергея обслуживали ровно в тех же условиях, что и легенду зарубежного кинематографа. За время работы спикер успел прочувствовать на себе всю сложность и дисциплину процесса. Так, например, при съемках, в которых участвуют дети, несовершеннолетним запрещено перерабатывать, поэтому процесс может затянуться. Чтобы достичь успеха, все сотрудники группы должны много и плодотворно трудиться.

«Один раз после смены я пошел насквозь через весь павильон к другому выходу. И что я вижу? Все звуковики, световики, абсолютно все на площадке. Размечают с вечера точки на следующий рабочий день! Никто об этом не будет думать, придя с утра на площадку», — подметил он.

Отвечая же на вопрос, почему в Голливуде так мало русских актеров, Сергей признался – несмотря на сильную отечественную школу, русские там никому не нужны.

«Мы там никому, по большому счету, не нужны. Вот взяли меня на роль. Потому что им нужен был здоровый мужик, который умеет стрелять и драться, сыграет негодяя. И прорваться сквозь эти штампы невозможно. Надо родиться в США или хотя бы не в России», — подытожил он.

Кроме того, выдвигают режиссеры и немалые требования к знанию языка. Чтобы плодотворно работать, актер обязан хорошо говорить по-английски. Бадюку приходилось заниматься с репетитором после 12-часовой смены. К таким нагрузкам готовы не все.