«Похорошела, расцвела»: сыгравшая Любу в «Интернах» Светлана Пермякова восхитила внешним видом

48-летняя актриса после самоизоляции стала выглядеть моложе, что и было отмечено ее подписчиками в соцсети.

Сыгравшая харизматичную Любу в «Интернах» актриса Светлана Пермякова восхитила внешним видом. Как и многие другие знаменитости, 48-летняя актриса несколько месяцев провела в самоизоляции. В свободное от работы время Пермякова посвятила себя хозяйству – выращивала рассаду, а результатом делилась с фолловерами.

На днях же артистка порадовала свою аудиторию ярким селфи. На нем Пермякова появилась при полном параде – в лимонной рубашке и с макияжем смоки айс – за счет темных оттенков глаза Светланы стали выглядеть визуально больше. Сама Пермякова, судя по всему, недавней отмене карантина была очень рада.

«Всех с началом рабоче-трудовых будней! Лето к нам пришло! Ура!!! Жизнь продолжается!», — высказалась она.

Комментаторы же поспешили отвесить Пермяковой душевные комплименты. «Светлана,самоизоляция пошла на пользу! Похорошела и расцвела!», «Хорошенькая какая!», «Отлично выглядите», «Хотим знать секрет молодости!», «Самая яркая и позитивная», «Свежа, молода!», — не останавливались они.