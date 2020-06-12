«Красотки девочки»: Пегова наслаждается летними деньками в Плесе с подросшей дочерью

41-летняя актриса призналась, что один день пребывания на Волге способен заново вдохнуть в нее жизнь.

Ирина Пегова наслаждается летними деньками в Плесе с дочерью-подростком. Неоднократно 41-летняя актриса признавалась, как сильно любит природу – в свободное от работы время двукратная обладательница «Золотой маски» устраивает себе мини-экскурсии и прогулки. В начале июня Пегова откровенничала с подписчиками: «Очень жду теплой погоды, чтобы отвезти всю семью в Плес! Это моя любовь на всю жизнь».

Судя по всему, желания имеют свойства сбываться, потому что уже в пятницу, 12 июня, Пегова поделилась душевными кадрами с отдыха на Волге. Вместе с дочерью Татьяной Ирина сняла в Плесе уже успевший полюбиться отель. Девчонки много купались, проводили время на солнце, прогулялись до раскинувшегося неподалеку бескрайнего поля с одуванчиками, а затем встретили закат на возвышенности.

«Райский уголок! Чтоб мне так жить! Один день в Плесе, разрядка для мозгов, зарядка для души и тела! Солнечный день на Волге, с купанием, и батарейка твоя заряжена эмоциями, впечатлениями на полгода», — поделилась обретенной гармонией она.

В комментариях, тем временем, поспешили отметить, какой красавицей становится Татьяна. «Дочь у вас просто прелесть!», «Очень красивая Таня! Папина!», «Танюшка вписалась в окружающую обстановку. Дачница 18 столетия. Еще шляпку и кринолин, красота», «Доча похудела очень! Красотки девочки», — осыпали они школьницу комплиментами.