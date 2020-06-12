«Не должна так неряшливо выглядеть»: поклонники раскритиковали Водянову за внешний вид

Несколько месяцев многодетная модель Наталья Водянова прилежно соблюдала режим самоизоляции вместе с супругом Антуаном Арно и остальными членами семьи. Россиянка практически не выходила на улицу, а все свои силы направила на решение домашних дел. Судя по всему, на внешность у Натальи времени просто не осталось.

В День России Водянова записала для аудитории видео, на котором разыграла дорогие часы, презентованные супругой Александра Реввы Анжеликой. Фолловеры же предпочли сделать акцент не на сам презент, а на внешний вид модели. Люди раскритиковали Водянову за «бабушкин свитер», в котором она появилась перед камерой, отросшие корни волос и усталый взгляд.

«Вы меня, конечно, извините, но настоящая женщина не должна так неряшливо выглядеть», «Строит из себя девочку, а уже почти бабушка», «Простите, Наташа, но вы как-то бледноваты», «Привести себя в порядок бы не помешало», — написали они.

Достаточно быстро нашлись те, кто вступился за девушку. Люди заявили: лучше выглядеть так, как Водянова, чем иметь такую грязь в душе, как у некоторых.

«Наталья, вы чудо! Никого не слушайте», «Кто-то пальцем об палец не ударил, чтобы помочь, а кто-то, как Водянова, всю себя отдает благотворительности!», — напомнили они. Сама Наталья реагировать на хейт не стала.