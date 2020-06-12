«Нежные красавицы!»: Темникова выбрала для фотосессии с дочкой белоснежный family look

Певица и экс-солистка группы Serebro позировала на природе с маленькой Сашей.

Все чаще известная исполнительница Елена Темникова выбирает женственные и романтичные наряды, в противовес своим привычным брюкам и безразмерным свитерам.

Накануне эффектная брюнетка позировала в саду в летящем платье миди на тонких бретельках, подчеркнувшем ее хрупкость и красоту. Некоторые поклонники даже заподозрили артистку в беременности, настолько загадочной и женственной оказалась Темникова.

А для новой фотосессии в саду с дочкой Темникова выбрала family look – и тоже невероятно нежный и чистый. В белых платьях миди мама с наследницей прогулялись по своему приусадебному участку под лучами летнего солнца и восхитили многих подписчиков в Instagram певицы.

«Ой, ты обещала как-то сфоткаться в одинаковой одежде! Спасибо, что не забыла», «Ангелочки», «Нежные красавицы!», «Такие красивые», «Вай, какие вы чудесные», «Какая нежность! Платья очень красивые», «Вы потрясающе выглядите», «Нежно» — написали подписчики.

Темникова воспитывает Александру в браке с Дмитрием Сергеевым. Звезда не показывает супруга, предпочитая личную жизнь оставлять за кадром. Известно, что это второй ее муж. Первый, Алексей Семенов, завоевал сердце певицы во времена проекта «Фабрика звезд — 2», где брюнетка принимала участие. Их отношения длились 6 лет.