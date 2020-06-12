Тоже грузинка?: Топурия случайно выдала настоящую фамилию Лободы

В интернете гадают: можно ли расценивать слова певицы как правду.

Кети Топурия ненароком «спалила» настоящую фамилию певицы Светланы Лободы. Ранее 37-летняя исполнительница неоднократно высказывалась по поводу своих имени и фамилии – мама двоих детей подмечала, что не очень любит свое имя, поскольку оно не в полной мере отражает суть ее бойкого и заводного характера. Фамилией же артистка гордится, поэтому и выбрала ее в качестве основного псевдонима.

На днях же Топурия заставила аудиторию исполнительницы всерьез задуматься. В stories Instagram Кети вдруг заявила, что настоящая фамилия Лободы – Лободадзе. С учетом того, что звучит она на грузинский манер, то не исключено, что именно эта страна является родиной певицы.

«Наша подружка, Светлана Лободадзе, это ее настоящая фамилия, кто не знает, выпустила новый фильтр», — иронично прокомментировала Топурия новшество от коллеги.

Аудитория же теперь разделилась на две части – одни уверены, что Кети просто пошутила. «Очевидно же, что Топурия шутку забросила», «Звучит ерундово», — подметили они. Другие же нашли в этом скрытый смысл. «Учитывая внешность Светланы, вполне может быть и Лободадзе», «И раньше было понятно, что не вполне славянка», — подытожили люди.