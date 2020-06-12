«Была молодая и нужны были деньги»: Солнцев отыскал журнал с вульгарной Собчак на обложке

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram опубликовал обложку мужского журнала «Пингвин» за июнь 2003 года со светской львицей Ксенией Собчак. На фотографии телеведущая выглядит вульгарно и достаточно откровенно. Надпись гласит: «Ксения Собчак решила раздеться».

«А между тем в далеких двухтысячных где-то между палатками с чебуреками и беляшами, там, где кричала коза и рос бурьян с рост Кличко, с «Известиями», «Правдой» и «Гудком» в одном ряду в витрине киоска висел журнальчик. И Ксюхины титьки призывно шептали бомжам и командировочным: «Приииивет, хочешь меня?» Рустам Солнцев

Любопытно, что в хештегах Рустам Солнцев написал: «Я была молодая и мне нужны были деньги», намекая, что в те года светская львица спокойно снималась для мужских журналов ради небольшого заработка.

Отметим, что у Рустама Солнцева и Ксении Собчак «давняя любовь». Они не раз конфликтовали на шоу «Дом-2». В свое время оба «сидели на бревне». Сейчас шоумен при случае обязательно поддевает Собчак, которая, впрочем, предпочитает на это не реагировать.