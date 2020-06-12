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Звездный гость

«Уральские пельмени» представили главный хит лета в своем исполнении «Клубничный бородач»

Лидер команды Сергей Исаев поделился забавным роликом.

«Уральские пельмени» представили главный хит лета в своем исполнении «Клубничный бородач»
"Уральские пельмени" порадовали новым хитом/https://www.instagram.com/ural_pelmeny/

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram представил, как он выразился, хит лета. Шоумены, находясь на самоизоляции, записали забавный ролик – «Клубничный бородач».

«С праздником, страна! Лови хит лета 2020 от «Уральских пельменей». Пусть под ритмы нашего трека «Клубничный бородач» ко всем вернутся простые и важные радости жизни: общение с друзьями, прогулки на природе, а затем и встречи с «Уральскими пельменями».

Сергей Исаев

Кроме того, Сергей Исаев отметил, что спеть вместе с ними эту композицию удастся уже 13 июня в их новом выпуске шоу «Дома с пельменями».

Напомним, что несколько недель назад звезды запустили свое новое «карантинное» шоу «Дома с пельменями». Они снимают забавные ролики, находясь на своих участках и дачах. Как известно, у шоуменов шикарные коттеджи в окрестностях Екатеринбурга. Именно в них они пережидают пандемию. Звезды показывают свою жизнь без всяких прикрас. Часто в кадр попадают и их родственники с детьми.

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