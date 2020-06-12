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Звездный гость

«Счастье на ладонях»: Лиза Галкина с братиком Гарри позировала на руках отца

Телеведущий и юморист опубликовал очередной трогательный кадр со своими детьми.

«Счастье на ладонях»: Лиза Галкина с братиком Гарри позировала на руках отца
Лиза и Гарри Галкины - любимцы в Сети/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram очень трогательный кадр со своими детьми — шестилетними близнецами Лизой и Гарри. На фотографии дети на руках у звезды. Они смеются и радуются жизни. Сам Максим Галкин также безумно счастлив.

В комментариях пользователи отметили, что фотография получилась очень милой и красивой. «Счастье на ладонях», «Ради этого стоит жить», «Очень красивый у вас сад», «Ваши дети – самое лучшее, что у вас есть».

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины – любимцы в Сети. У них есть свои фанатские странички. У детей знаменитостей очень много подписчиков.

В этом году ребятам исполнится семь лет. Осенью они, скорее всего, пойдут в школу. Ранее в беседах с журналистами и Галкин, и его жена отмечали, что сейчас заняты поиском школы, в которую отдать своих наследников, которых они безумно любят.

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