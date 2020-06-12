Анна Заворотнюк поделилась архивным кадром из Нью-Йорка, когда в городе царили мир и добро

Как известно, сейчас в крупном мегаполисе мира очень неспокойно.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Анна, в Instagram поделилась архивным кадром, который был сделан в 2016 году в Нью-Йорке. Как известно, девушка проживала долгое время в США, где училась. Сейчас она находится в России в особняке своей мамы в деревне Крекшино.

«Фотография Нью Йорка, 2016 год. Такой спокойный, умиротворяющий пейзаж, и даже трудно поверить в происходящее там сейчас. Так хочется, чтобы на Земле были мир и добро». Анна Заворотнюк

Напомним, что волнения в Америке, и в Нью-Йорке в частности, начались после убийства полицейскими афроамериканца — 46-летнего Джорджа Флойда. Инцидент случился в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Стражи правопорядка обвинили мужчину в использовании фальшивых денег. Вскоре в Сеть просочилось видео с издевательствами над ним. На кадрах Флойд умолял полицейских прекратить душить его. Через несколько дней по всей Америке вспыхнули протесты. Полицейские в свое оправдание говорили, что мужчина при задержании оказал сопротивление.