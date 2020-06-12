Юрьева из «Уральских пельменей» осудила хоккеиста Зайцева, который не отдает экс-супруге детей

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram высказалась о ситуации в семье хоккеиста клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева. По ее словам, она только недавно узнала, что спортсмен уже полгода не позволяет бывшей супруге Маргарите Готовцевой видеться с их общими детьми.

«Мамы, вы можете себе это представить — полгода не видеть своего ребенка. Я не буду судить кто там прав, а кто виноват, у каждого своя правда. Но детки должны быть с мамой! Уважаемые мужчины, вы никакими деньгами не замените детям маму. Никаким образованием, развлечениями, репетиторами и бабушка/дедушками! Ваш ребенок вырастет и возненавидит вас за то, что вы лишили его матери». Илана Юрьева

В то же время она отметила, что некоторые мамы сами отдают детей мужчине. Но это уже, по ее мнению, другая история.

Напомним, что хоккеист Никита Зайцев уверяет, что его бывшая супруга ведет аморальный образ жизни. Именно поэтому он забрал у нее детей. Кроме того, он рассказывал, что во время их совместной жизни девушка постоянно ему изменяла.