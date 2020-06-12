«Вечно молодой»: Маликов вызвал недоумение у многих фанатов, назвав себя стариком

Популярный певец и композитор Дмитрий Маликов радует фанатов не только своей музыкой, но и красотой. Кумир миллионов в свои 50 выглядит, по убеждению многих, на 18 — по сути, в течение жизни знаменитость внешне не меняется. Как, собственно, и его младшая сестра Инна — ее рядом с сыном многие сочли ровесницей.

В своей новой публикации Дмитрий Маликов поделился фотографией с прогулки. Кумир прислонился к дереву, улыбаясь своей коронной обворожительной улыбкой. Ветер развевает длинные локоны звезды, и певец выглядит невероятно молодым и счастливым

«Мощный старик!» — подписал шутя свое фото Маликов.

На что многие его подписчики удивленно заметили, что за свою жизнь знаменитость не постарел: он по-прежнему молод и красив, как 10, 20 или 30 лет назад. И всегда вызывает восхищение. В комментариях люди написали:

«Старик» что надо!! Будьте здоровы!!», «Да вы же всю жизнь мальчишка», «Дмитрий, Вы в любом возрасте неизменны!!!! Супер!!!», «Старика-то я и не приметил. Дима, похоже Вы вечно молодой у нас! Прекрасно выглядите! Дай Бог еще столько же!», «Мощный и вечный молодой!» — поспешили заверить кумира поклонники.

В период самоизоляции, кстати, Маликов написал не одну песню. Он плодотворно работал и музицировал, подключая в качестве слушателей свою онлайн-аудиторию.