Отцовские будни: Эмин на прогулке покатал дочку Афину на детской машинке с рулем

Ранее супруга музыканта — Алена Гаврилова — в беседе с поклонниками подтвердила слухи о том, что они с Эмином больше не пара. Ни для кого не секрет, что еще до знакомства с азербайджанским исполнителем за плечами у девушки были серьезные отношения. Так, старшие наследники есть не только у Эмина Агаларова. Алена также успела обзавестись сыном. Не так давно знаменитость поздравила Рустама с днем рождения. Гаврилова призналась, что очень любит своего мальчика. Наследник модели растет очень умным и воспитанным ребенком. Жена музыканта гордится своим отпрыском, который не дает ей повода для расстройств и переживаний.

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Сам Эмин заявил, что за все благодарен Алене — особенно на общего ребенка. Музыкант не пренебрегает своими родительскими обязанностями ни в отношении старших наследников от Лейлы Алиевой, ни в отношении маленькой дочери от нынешней избранницы. Артист старается каждую свободную минуту уделять Афине. А учитывая тот момент, что в период самоизоляции Эмин практически неотлучно находился дома, у него появилось лишнее время, которое он мог посвятить семье и близким.

На личной страничке в Instagram музыкант поделился свежим снимком своих отцовских будней. Вместе с полуторагодовалой дочкой Эмин отправился на прогулку, захватив с собой машинку-каталку. Так, певец не стал возражать против того, чтобы Афина начала осваивать новый личный «мини-транспорт». Агаларов доволен процессом обучения, не скрывая, что кроха вполне уверена чувствует себя за рулем детского авто.