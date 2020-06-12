«Был поражен»: брат Нагиева продал свою машину, чтобы выплатить зарплату сотрудникам

В период пандемии под угрозой исчезновения оказалась огромная часть компаний и фирм — малый и средний бизнес, вынужденный простаивать за-за коронавируса, серьезно пострадал. Звезда сериала «Физрук» Дмитрий Нагиев признался, что его младший брат Евгений, который ведет бизнес в Санкт-Петербурге, терпит большие убытки. Чтобы не стать должником, он вынужден был даже продать собственную машину.

«Брат продал свою машину, чтобы продолжать платить персоналу зарплату. Я был поражен, это в моих глазах брата невероятно подняло», — признался порталу 7дней.ру Нагиев.

У его брата сеть мини-отелей, рассчитанная как раз на гостей города. В настоящее время доходы населения очень упали, и туристическая Мекка — Санкт-Петербург — вряд в этом сезоне вернет былую популярность.

Кстати, многим предпринимателям, пострадавшим из-за коронавируса, государство помогает субсидиями. А вот Алла Пугачева не обращалась за поддержкой, о чем официально заявил ее супруг, телеведущий Максим Галкин, накануне.