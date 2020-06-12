«Трудимся»: Плющенко аплодисментами встретил чистый четверной лутц в исполнении Трусовой

Фигуристка не так давно перешла в группу к двукратному олимпийскому чемпиону.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видео прыжка в исполнении своей звездной подопечной пятнадцатилетней фигуристки Александру Трусовой. Спортсменка без помарок исполнила четверной лутц.

«Трудимся», — кратко прокомментировал он исполненный Трусовой непростой элемент, который делают всего несколько фигуристок в мире.

Интересно, что в комментариях отметилась супруга фигуриста, продюсер Яна Рудковская. «Уровень. Молодцы», — заявила она.

Напомним, что чуть больше месяца назад Александра Трусова, которая долгие годы выступала под руководством Этери Тутберидзе, неожиданно перебралась в группу к Евгению Плющенко. Вскоре звездная наставница отписалась от своей бывшей подопечной в соцсетях. Сама Трусова позже отмечала, что Тутберидзе, безусловно, великий тренер, но она хочет двигаться дальше и покорять новые высоты. Эксперты считают, что Тутберидзе в последнее время стала мало времени уделять Трусовой. Именно поэтому она и ушла от нее.