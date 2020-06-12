Подругу Меган Маркл уволили с телевидения за проявления расизма

У лучшей подруги Меган Маркл, телеведущей Джессики Малруни, появились большие проблемы. Женщину уволили с работы после того, как она решила завести спор с блогершей. Разумеется, та оказалась чернокожей, сообщает издание Daily Mail.

Информацию об увольнении подтвердило руководство телеканала CTV, где Малруни занимала должность телеведущей. Однако этого оказалось мало, также было принято решения снять с эфира шоу Джессики под названием I do, Redo. Представители телекомпании в своем обращении заявили, что отныне будут работать усерднее, а в эфирах появится куда больше темнокожих людей, которые смогут открыто высказывать свое мнение.

Увольнение произошло из-за комментария под постом в Instagram. Блогерша Саша Эксестер обратилась к людям с просьбой организовать какую-либо платформу, на которой темнокожие смогут высказать свое мнение, при этом не боясь подвергнуться расизму. В ответ на это Малруни вступила в спор о привилегиях белых людей, за что и поплатилась своей работой на телеканале CTV. Сама Маркл увольнение подруги пока никак не комментирует, но, учитывая последние обстоятельства и настроения в США, вероятно, она даже может встать на сторону телеканала, чтобы не сконцентрировать на себе негативное внимание протестующих.