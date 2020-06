Тим Кук объявил о выделении 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством

Генеральный директор компании Apple Тим Кук решил объявить о создании инициативы по борьбе с расовым неравенством. Будет выделено 100 миллионов долларов, для того чтобы добиться перемен в этой области жизни.

Кук обнародовал инициативу в видеообращении, опубликованном в его Twitter-аккаунте в минувший четверг, 11 июня. Напомним, прошло чуть более двух недель после смерти чернокожего Джорджа Флойда, который умер после того, как сотрудник полиции Миннеаполиса жестоко прижал коленом его шею.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp

— Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020