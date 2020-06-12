«Озорница»: Нетребко в мини-платье в горох повеселилась в парке аттракционов

В Австрии карантинные ограничения из-за коронавируса начали снимать еще в мае. И на радость местным жителям появилась возможность возвращаться к привычному ритму жизни, хоть и постепенно. Звезда оперы Анна Нетребко, которая вместе с семьей проживает в Вене, в своем Instagram показывала поклонникам, с чего начала свой выход из изоляции.

Первым делом Нетребко отправилась на прогулку на природу. Затем с родными она посетила зоопарк, приступила к репетициям, побывала на концерте в филармонии, а теперь весело провела время в парке аттракционов. По традиции дива показала подписчикам, как это было.

«В детстве парков недодали», — подписала видео звезда.

На карусели Нетребко нарядилась в стиле беби-долл — мини-платьице в горох она сделала приталенным за счет поясной сумки, а на голове соорудила рожки. И тем самым выразила свое игривое настроение на полную. Подписчики оценили настроение любимицы:

«Вы чудо, Анна!», «Всегда в настроении и на позитиве», «Озорница», «Обожаю Вас — веселушку-хохотушку!», «Круто!», «Какая крутая! И смелая!» — написали поклонники.