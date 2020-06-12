Сергей Исаев из «Уральских пельменей» поделился редким снимком гражданской жены-красавицы

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram разместил снимок своей гражданской супруги. Ирина, а именно так зовут его любимую, 12 июня отмечает день рождения. На фотографии также можно увидеть самого юмориста и его двух сыновей.

«Вот такой подарок мы приготовили нашей мамочке, нашей имениннице. Украсили беседку. Сейчас пойдем будить именинницу. Кормить ее будем вкусненькими десертиками. Так что у нас сегодня мамочка — именинница. Ура!» Сергей Исаев

Отметим, что в последнее время Сергей Исаев со своей женой и детьми находился в загородном коттедже на самоизоляции. Он крайне редко делится фотографиями любимой.

Кстати, до встречи с Ириной Исаев был женат на девушке по имени Евгения. Она также юмористка. Правда, счастья в этом союзе он не обрел. В 2009 году он познакомился с Ириной. Первый сын Елисей у пары появился в 2013 году. Еще через три года Ирина родила Исаеву сына Савелия.