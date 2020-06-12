«Одно целое»: Эмма и Александр Малинины уединились в лесу для страстного поцелуя

Эмма и Александр Малинины уединились в лесу для страстного поцелуя. Пикантным снимком с велопрогулки влюбленные поделились в личных микроблогах. Напомним, артист вот уже 30 лет счастлив со своей второй женой. В многочисленных интервью Эмма рассказывала, что рецептом их счастливой с Александром жизни, помимо взаимопонимания и любви, является саморазвитие: пока Малинин занят работой, Эмма также расширяет свои медицинские возможности. Неоднократно глава семьи предлагал возлюбленной перестать работать и полностью посвятить себя семье, но к такому Малинина не готова, поскольку для нее важно состояться и как специалисту.

На днях Малинины устроили себе спортивный марафон и арендовали велосипеды. Чтобы не потерять друг друга из вида во время поездки, влюбленные оделись в едином стиле: половинки выбрали красные велосипедки, белые футболки и по шлему в тон. В какой-то момент Эмма и Александр уединились в лесу и страстно поцеловались, а интимной фотографией поделились с подписчиками. Пройти мимо этой страсти было невозможно!

«Одно целое», «Вы такие счастливые! Завидуем!», «Милы и очаровательны», «Даже не верится, что после 30 лет такое возможно», «Ну, что тут скажешь? Вот оно, счастье! Потому и завидуют некоторые», «Всем пример, как надо любить, ценить, дорожить друг другом и чтобы мелочи жизни не отравляли счастье», «Как же круто найти своего человека», — подытожили неравнодушные в комментариях.