Маленькая принцесса: четырехлетняя дочка Топурии примерила пышное платье с открытой спиной

Кети Топурия для многих не только певица, но и икона стиля. Сама звезда заверяет, что просто носит вещи, которые ей идут. При этом девушка не первый год выпускает свою линейку нарядов. Этим летом артистка предлагает женщинам носить легкие сарафаны с принтом и без. А нежные аутфиты сама звезда дополняет грубыми ботинками. Такое сочетание в тренде в этом сезоне. Весь карантин артистка провела со своей четырехлетней дочкой Оливией, которая растет такой же красоткой, как мама.

Сидя дома, девочка стала снимать блоги о том, чем можно занять себя на карантине. При этом малышка всегда появлялась в новых нарядах. На загородном участке, где живет Кети, есть вольеры с животными, поэтому ее наследнице не было скучно. Певица регулярно пополняет гардероб дочки. Недавно малышка даже устроили дефиле в своих вечерних нарядах. А теперь Кети порадовала себя новым сарафаном, а малышке купила новое платье.

Топурия запечатлела наследницу, которая красовалась у зеркала в обновке. Она предстала в пышном платье с открытой спиной персикового цвета. Вьющиеся локоны кроха распустила и даже покружилась перед мамой. Не исключено, что в этом наряде девочка блеснет в свой день рождения, который состоится 15 июня. Поклонники восхитились маленькой копией Кети и назвали малышку принцессой.

Сама певица не упустила возможности попозировать в платье с принтом в виде лимонов. Она сообщила о выходе нового клипа Светланы Лободы и назвала его очень красивым.