«Какой вид, только гляньте!»: Виктория Боня показала свои новые апартаменты в Монако

Виктория Боня прославилась на шоу «Дом-2». Потом она несколько лет жила в гражданском браке с французским миллионером Алексом Смерфитом. Девушка даже подарила ему дочку Анджелину, но после этого пара вскоре распалась. Позже светская львица призналась, что экс-возлюбленный не разделял ее планы на будущее. Она мечтала о детях, а ее избранник — нет. Но звезде удалось сохранить с ним дружеские отношения. Они всегда вместе решают важные вопросы, а карантин Боня переждала вместе с дочкой дома у Смерфита в Ницце.

В прошлом году Виктория перебралась из Монако в Лондон. Она даже успела пристроить наследницу в престижную школу, но в итоге дождливый город девочке не понравился, и они снова вернулись в карликовую страну. Там на днях светская львица нашла себе новое жилье. В соцсети она похвасталась роскошными апартаментами, расположенными на возвышенности. «Поздравьте меня с переездом!!! Это мой новый дом, и я буду готовить завтраки с шикарным видом с террасы и наводить уют», — похвасталась Боня.

Она показала вид из окна на обрыв и море. «Какой вид, только гляньте!», — восхитилась модель. «Мне кажется за этим можно наблюдать тысячи лет без остановки. Это мой вид, это море! Буду вам показывать», — отметила светская львица. Потом она отправилась распаковывать вещи. «Буду уют наводить дома», — заявила она.

А утром Боня проснулась и показала свою спальню. Нежные шторы, большая кровать, бархатный ковер и зеркало украшали комнату. Как к новому жилью отнеслась дочка звезды пока неизвестно. Однако поклонники не скрывают, что завидуют девушке.