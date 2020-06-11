«Неповторимая Алла!»: Пугачева на архивном видео предстала в черном мини и высоких сапогах

Знаменитый певец и композитор Игорь Николаев регулярно радует поклонников своего творчества архивными фото и видео. И на этот раз он вновь представил фолловерам в Instagram очень ценные и невероятно яркие кадры со своего творческого вечера почти двадцатилетней давности. На них Алла Пугачева исполняет песню «Мимоходом», которую написал Николаев. Артист подписал под видео:

«Как же я любил аккомпанировать Алле Пугачевой! Мы чувствовали друг друга, настроение именно в эту минуту, в это мгновение песни, поэтому каждый концерт был особенным, не похожим на предыдущие! Скучаю по этим концертам и этим временам!..» — признался Николаев.

На кадрах яркая Пугачева зажигательно исполняет песню, эффектно прохаживаясь по сцене. Звезда выбрала для выступления черное мини-платье и высокие сапоги, подчеркнув стройные ноги. Поклонники поспешили поблагодарить Николаева за столь замечательную публикацию и усыпали звезд комплиментами:

«Песня шикарная!», «Игорь Юрьевич, спасибо за чудесную песню! Она невероятная», «

Такого талантища никогда не будет, одна на миллион! Супер», «Красотка! Неповторимая Алла Пугачева», «Какой кайф слушать как поет Пугачева», «Алла шикарна! Браво!», «Алла Пугачева красавица, и Вы Маэстро» — написали фолловеры.