«Если вы видите только стринги, это ваши проблемы»: Седокова взорвалась из-за критики в свой адрес

Анна Седокова взорвалась в ответ на критику в свой адрес. Неоднократно 37-летняя певица подвергалась нападкам хейтеров за слишком сексуальные наряды, за избыточную эмоциональность и за способ выстраивания отношений с мужчинами. Седокова чужие реплики предпочитала игнорировать, однако, по итогу, у певицы сдали нервы.

На личной странице в Instagram Анна рассказала все, что думает на счет чужих реплик. Седокова заявила, что ее возмущает то, как ее видят многочисленные поклонники. Анна больше не хочет быть «поющей телкой с грудью» и светить задней точкой, чтобы заинтересовать как можно больше народу. Седокова призналась – ей больше не интересно взаимодействовать с прежней аудиторией, со своей стороны она мечтает контактировать с теми, кому она интересна именно как артистка.

«Женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах . Но если вы видите только стринги, это не мои проблемы, это ваши», — подчеркнула она.

Исполнительница подметила, что чувствует в сложившихся обстоятельствах и свою вину, ведь она действительно размещала провокационные снимки. Попытки же исправиться с помощью интеллектуальных постов ни к чему не привели. Сейчас Седокова от бесконечных разговоров о телесах устала, в связи с чем намерена что-то кардинально изменить.

Слушатели Седоковой, в свою очередь, поспешили поддержать ее и подметили, что обожают Аню любой. «Крутышка любимая», «Все верно сказала», «Мы всегда рядом», «Аня, вы прекрасны и индивидуальны! Да, такое часто бывает у тех, кто на публику вынужден надевать образ. Это норма для сцены. Большинство людей не разделяет личность и образ», «Люди всегда будут писать негатив, вне зависимости от того, кто вы. Вы прекрасны, не думайте, кто и что о вас скажет», — подметили они.