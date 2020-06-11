«Ты нереальная!»: Каменских в бикини позировала на пляже в Мексике

Из-за пандемии коронавируса многим только и остается, что мечтать о заграничном отдыхе на солнечных пляжах. И рассматривать фото и видео с прошлых поездок. Известная певица Настя Каменских не захотела делать это в одиночку, а решила разделить эмоции от предыдущей поездки в Мексику со своими поклонниками.

Звезда поделилась видеороликом, в котором собраны все ее воспоминания – от старта до финиша: как они с супругом собрали чемодан, сели в самолет, щелчок пальцами! – и они уже за океаном, обустраиваются в отеле, дверь из номера в котором выходит прямо на белоснежный пляж с невероятного оттенка океаном. На кадрах позирует и сама звезда – в стильном белом бикини.

«Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами!» — подписала под видео Каменских.

Поклонники с восторгом принялись обсуждать увиденное. Райское побережье и сама любимица произвели на них сильное впечатление.

«Вы невероятно красивая. Не устаю вами восхищаться! «Какая красота», «Невероятно», «Настя, супер», «Как круто», «Боже, это просто рай», «Ты нереальная», — пишут люди.