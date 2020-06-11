«У меня волосы дыбом»: Самойлова переживает за среднюю дочь, идущую в нулевой класс

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают четверых наследников – трех дочек и сыночка. За их жизнью, проделками и приключениями следят миллионы фолловеров родителей, потому что мама с папой очень любят делиться с подписчиками в Instagram фото и видео из жизни детей. И многие поклонники семьи знают, что средняя дочурка, 6-летняя Лея – самая веселая из наследников, настоящая сорвиголова.

Девочка очень любит устраивать дома, например, модные показы. Кроме того, Лея часто делает себе забавный макияж для разных перевоплощений, и это всегда выглядит очень забавно – мама с удовольствием показывает результат игр дочурки. Ее веселый нрав особо люб родителями, а также остальными сестрами. Впрочем, сейчас Самойлова озадачилась тем, что Лея осень идет в подготовительный нулевой класс перед начальной школой.

«Вы представляете Лею в школе? Я вообще нет, у меня волосы дыбом встают от этой мысли! Школьная форма, домашнее задание, сидеть на уроках — это все ей абсолютно не свойственно» — задается вопросами супруга Джигана.

Хотя, как признает инста-дива, репетиторы, с которыми уже занимается средняя дочка Джигана, ее очень хвалят за успехи в учебе. «Сидеть на одном месте очень сложно ей будет» — уверена мама.

Подписчики поспешили поддержать многодетную мать и советуют не торопиться с выводами. Но уже сейчас рекомендуют запастись огромным терпением.