«Вы — огонь!»: Бабкина с Ургантом поменялись одеждой

Знаменитая исполнительница Надежда Бабкина завела TikTok. И первым делом поделилась забавным видео, на котором вместе с Иваном Ургантом приняла участие в популярном челлендже с переодеваниями. Артистка в ярком платье танцует рядом с телеведущим, который снимает происходящее с невозмутимым видом. Через мгновение звезды меняются местами – теперь Ургант в платье и серьгах отплясывает около Бабкиной.

«Когда мы с Ваней @urgantcom принимали участие в этом челлендже, я и не знала, что такое ТикТок. Но зато теперь я полноправный пользователь этой соцсети!» — подписала видео Бабкина.

Подписчики оценили забавное видео с любимыми артистами. Они отметили, как похорошела 70-летняя Надежда Георгиевна, и поздравили ее с дебютом в молодежной соцсети.

«Вы лучшие, раз 50 посмотрела», «Надежда , вы выглядите шикарно», «Вы — огонь!», «Супер!», «Умора», «Молодцы зажгли», «Невероятные», «Это очень смешно» — пишут фолловеры.

Кстати, этот челлендж запустили еще во времена карантина и самоизоляции, и многие звезды активно принимали в нем участие.