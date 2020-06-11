«У меня мало места»: Полина Гагарина запечатлела, как трехлетняя дочка плескается в бассейне

Полина Гагарина души не чает в своих детях. От первого брака у нее подрастает 12-летний сын Андрей. А в союзе с Дмитрием Исхаковым у нее родилась дочка Мия. До недавнего времени поклонники считали семью звезды идеальной: жена красавица, муж — сама забота. Однако в мае появились слухи, что супруги уже несколько месяцев не живут вместе. Пока артистка хранит молчание, ее возлюбленный кратко заверил, что они не разводятся. Однако мрачная туча недомолвок так и повисла над домом пары.

Недавно Полина на несколько дней уезжала в Санкт-Петербург. В ее отсутствии Исхаков хвастался урожаем и проводил время с дочкой. Но как только певица вернулась в семейное гнездышко, ее супруг снова перестал публиковать фото из особняка. Накануне артистка показала, как делает трехлетней наследнице маникюр. А в жаркий солнечный день она обустроила для ребенка надувной бассейн на лужайке. Гагарина запечатлела девочку в купальнике, плескающейся в воде. Когда она решила к ней присоединиться, кроха сначала смутилась.

«Тут места мало! И у меня мало места. Ну вот ложись», — сказала малышка.

Поклонники восхитились дочкой артистки. Многие отметили, что голос у девочки очень мелодичный. К слову, ранее Полина признавалась, что наследница не любит, когда мама поет. При этом малышка уже пытается делать артистке макияж и примеряет модные наряды. В свой день рождения Мия пришла в восторг, когда увидела гостиную, украшенную шариками. До сих пор Гагарина предпочитает прятать лицо девочки.