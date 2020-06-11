«Макс совсем молодой»: редкий архивный снимок Галкина с маленьким сыном появился в Сети

Редкий архивный снимок Галкина с маленьким сыном обрадовал пользователей Сети. Многочисленные поклонники знаменитого семейства просто обожают наблюдать за тем, как растут двойняшки Примадонны. Несмотря на небольшой возраст, Лиза и Гарри уже демонстрируют страсть к знаниям: ребята изучают сразу несколько языков, проявляют чудеса творчества, учатся петь у знаменитой матери, не забывая вкушать прелести детства.

Вспомнили подписчики и о фото, на котором маленькому Гарри визуально вряд ли можно дать больше трех-четырех лет. Снимок сделан во время семейного отдыха на пляже задолго до начала пандемии. На правах заботливого отца Галкин завернул мокрого наследника в теплое махровое полотенце, чтобы мальчик не замерз. Сам Максим утепляться не стал, продемонстрировав превосходную физическую форму и круглые бицепсы.

«Галкин – прекрасный отец, убеждаюсь в очередной раз», «Макс тут совсем молод», «Для нас вы-самые лучшие», «Максим подает отличный пример другим родителям», «Сладкие», — поделились своими мыслями по поводу кадра люди.