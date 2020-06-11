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Звездный гость

Трехлетняя дочь Максима Транькова от Татьяны Волосожар твердо намерена стать фигуристкой

Судя по всему, звездные родители не намерены мешать Анжелике.

Трехлетняя дочь Максима Транькова от Татьяны Волосожар твердо намерена стать фигуристкой
Дочь Транькова мечтает стать фигуристкой/http://globallookpress.com/

Двукратный олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков в Instagram разместил ролик со своей трехлетней дочерью Анжеликой. Мамой девочки является партнерша Транькова по олимпийскому Сочи и супруга фигуриста Татьяна Волосожар.

На кадрах записи можно увидеть, как ребенок крутит в домашних условиях «пируэты».

«Главное выезд! На любой вопрос о будущей жизни ребенок отвечает — «фигуристкой»! Как вы думаете, это пройдет?»

Максим Траньков

В комментариях пользователи отметили, что не надо мешать девочке воплощать свою мечту в жизнь. «Максим, если хочет стать фигуристкой, то пусть занимается фигурным катанием. Зачем мешать ребенку?» «Максим, девочка подрастет и сама решит, кем хочет стать».

Напомним, что Траньков и Волосожар сыграли свадьбу в августе 2015 года. Примерно через год пара объявила, что в семье скоро произойдет пополнение. Дочка у звезд российского фигурного катания появилась на свет в феврале 2017 года.

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