Трехлетняя дочь Максима Транькова от Татьяны Волосожар твердо намерена стать фигуристкой

Судя по всему, звездные родители не намерены мешать Анжелике.

Двукратный олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков в Instagram разместил ролик со своей трехлетней дочерью Анжеликой. Мамой девочки является партнерша Транькова по олимпийскому Сочи и супруга фигуриста Татьяна Волосожар.

На кадрах записи можно увидеть, как ребенок крутит в домашних условиях «пируэты».

«Главное выезд! На любой вопрос о будущей жизни ребенок отвечает — «фигуристкой»! Как вы думаете, это пройдет?»

Максим Траньков

В комментариях пользователи отметили, что не надо мешать девочке воплощать свою мечту в жизнь. «Максим, если хочет стать фигуристкой, то пусть занимается фигурным катанием. Зачем мешать ребенку?» «Максим, девочка подрастет и сама решит, кем хочет стать».

Напомним, что Траньков и Волосожар сыграли свадьбу в августе 2015 года. Примерно через год пара объявила, что в семье скоро произойдет пополнение. Дочка у звезд российского фигурного катания появилась на свет в феврале 2017 года.