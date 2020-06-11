«Грация лебедя»: 45-летняя Навка в ультрамариновом костюме удивила вертикальным шпагатом

Татьяна Навка последние два месяца почти не покидала свой загородный дом. Она наслаждалась появившимся временем, то готовя на кухне с дочками, то устраивая прогулки по лесу. Но даже осторожность не уберегла звезду от болезни. В мае спортсменка и ее муж Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Благодаря врачам они смогли быстро победить недуг. Теперь супруги вернулись к привычным делам. В жизнь фигуристки вернулись тренировки.

45-летняя Татьяна всегда обладала точеной фигурой. Она признавалась, что строго не следит за питанием, но при этом регулярно занимается спортом. Так на новом фото звезда предстала в собственном спортивном зале с матом и манекеном для бокса. Она сделала элемент, который обычно называют ласточка. Навка похвасталась растяжкой, сделав продольным шпагат стоя на одной ноге. При этом она была без макияжа и в спортивном костюме ультрамаринового цвета.

«Растяжка сейчас занимает большую часть времени, стремлюсь к грации Майи Плисецкой! Потому что впереди „Лебединое озеро“ на льду! Вертикальный шпагат уже как Алины Загитовой. P.s. Осторожно, без специальной подготовки не повторять!» — написала фигуристка.

Поклонники восхитились Навкой. Многих спортсменка смогла удивить своей подготовкой. «У вас врожденная грация лебедя, но совершенству нет предела», «Трудяжка и красавица», «Вот это я понимаю гимнастика, великолепно», «Восхищаюсь», «Какая же вы умничка!», «Пойду поприседаю, что ли», — прокомментировали пост подписчики.