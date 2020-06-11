«Где взять сил, чтобы вынести этот кошмарный год»: Ефим Шифрин и Клара Новикова скорбят по сатирику Трушкину

В период пандемии коронавирус унес жизни сотен тысяч людей на земле. В России от опасной болезни скончались более пяти тысяч человек. Среди них известный сатирик, автор и сценарист Анатолий Трушкин. О его госпитализации в больницу Коммунарки стало известно в конце мая.

Вместе с писателем CoViD-19 подхватила его жена Наталья. Она перенесла болезнь легко, а вот супругу потребовалась интенсивная терапия. В какой-то момент казалось, что опасность миновала, но организм 78-летней звезды эстрады не выдержал, и 9 июня его не стало.

Заслуженная артистка РФ Клара Новикова, для которой писал монологи и миниатюры Трушкин, вспоминает, что постоянно поддерживала связь с другом:

«Толя мне сказал: «Кларик, скоро буду дома. Наша с тобой работа немного откладывается», — приводит слова Новиковой «Комсомольская правда».

Артисты собирались работать над новыми номерами, но смерть перечеркнула все планы.

Скорбит по невосполнимой утрате коллега Новиковой, друг Трушкина Ефим Шифрин. На своей страничке в Instagram он разместил совместное фото с сатириком и написал: «Толечка… Где ж взять сил, чтобы вынести этот кошмарный год».

Анатолий Трушкин с период с 1983 по 2002 годы работал над сценариями многих выпусков тележурналов «Фитиль»и «Ералаш». Кроме того, его произведения легли в основу мелодрамы «Нужные люди» и комедийных фильмов «Москва смеется» и «Москва улыбается». Сатирик писал монологи для многих юмористов отечественной сцены — Владимира Винокура, Клары Новиковой, Романа Карцева и других.