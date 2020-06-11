Телеведущий Глеб Пьяных после работы на НТВ занялся каналом на YouTube

Один из самых запоминающихся телеведущих России Глеб Пьяных покинул телеканал НТВ два года назад, но ни о чем не жалеет. Журналист продолжает заниматься любимым делом и снимать острые сюжеты для любимых зрителей, но теперь уже на собственном канале на YouTube. Пьяных поделился с журналистами информацией о том, к чему он сейчас стремится и как относится к глобальной пандемии.

Как объяснил телеведущий, решение об уходе с НТВ он принял сам, без постороннего вмешательства. В данный момент он максимально счастлив, ведь впервые за почти 30 лет работы журналистом он абсолютно свободен и ни перед кем не отчитывается за свои расследования. Эпидемию коронавируса Пьяных встретил весьма своеобразно, не сидел в самоизоляции и часто выезжал в Москву по личным делам. К пандемии Глеб относится без паники и считает, что степень опасности сильно преувеличена.

Телеведущий даже прямо заявил, что за все время карантина ни разу не надел защитную маску, как и его рабочие. Да в этом и не было необходимости, так как проживает он в коттеджном поселке, где своя атмосфера. При этом даже среди местных жителей нашлись такие, кто старался не выходить из дома, но Пьяных назвал этих людей «сошедшими с ума», пишет «СтарХит».