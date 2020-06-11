«Слишком красивая!»: Водонаева предстала перед поклонниками с синими волосами под каре

Модель и блогер Алена Водонаева очень давно покинула рейтинговый телепроект «Дом-2», но продолжает оставаться в центре внимания публики благодаря своей красоте и уму. Эффектная брюнетка знаменита не только своей стройной фигурой, но и остротой языка: девушка не раз эпатировала общественность резкими высказываниями, и не боится критиковать власть за ошибочные, по ее мнению, действия и решения.

В период самоизоляции Водонаева предстала перед поклонниками в совсем противоположном своему образу ракурсе — домашней, естественной и мягкой девушкой. Ее снимки без макияжа и маникюра, архивные фото и воспоминания вызвали у фолловеров массу восторгов, они не ожидали увидеть свою любимицу такой открытой и трогательной. Но самоизоляция подошла к концу, Водонаева заскучала в четырех стенах и возвращается к привычному образу стервы.

Накануне инстадива примерила черную латексную юбку с разрезом, колготки в сеточку, высокие шпильки и синий парик, спрятав под ним свои длинные темные волосы. Фолловеры пришли в настоящий восторг от ее образа.

«Слишком красивая!», «Идеальный образ», «Великолепная», «Шикарная», «Супер женщина», «Какая у Вас бомбезная юбка», «Супер красотка», «Ален, нереальная», — пишут поклонники.